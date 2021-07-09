有些人特別重視原生家庭，在父母晚年主動擔起照顧責任，非常孝順。星座運勢網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、金牛座、雙魚座最孝順，他們很重視家庭，家人是他們生活的重心，從小他們就很懂事，不需父母操心，長大後會努力盡孝道，認為照顧家人是自己的責任，在家人眼中顯得十分可靠。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很重視家庭，他們非常需要安全感，但又無法輕易相信他人，所以生活的重心幾乎都放在家人身上。巨蟹座通常和家人的感情都非常融洽，他們兒時不太會讓父母操心，出社會後就算離家工作，依然會把家人放在心上，時時刻刻想著要孝順父母，用一輩子的時間來回報養育之恩。

▍2.金牛座

金牛座不擅長表達，性格有些固執，他們思想比較保守，認為守護家庭和家人是自己的責任，他們不但會孝順父母，對兄弟姊妹和晚輩都非常照顧，受到大家的依賴。金牛座做事很謹慎，重視信任感的建立，如果感情上沒有找到能信賴的伴侶，他們寧願一輩子單身，好好照顧家人。

▍3.雙魚座

雙魚座心思很細膩，本性善良，不忍心傷害他人，對家人態度更是溫柔，面對長輩非常聽話懂事，對晚輩也很照顧，不讓家人為他擔憂。雙魚座原本就很有奉獻精神，有什麼好東西都會想要留給家人，家人的快樂就是他的快樂，有好處絕對不會自己私吞。