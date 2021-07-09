孟加拉警方今天表示，孟加拉一座6層樓高的工廠昨天下午發生大火，許多受困高樓層的工人被迫跳樓逃生，目前至少造成52人喪生。

大火目前仍持續延燒，發生大火的食品工廠外聚集數百名焦急等待的工人與工人親屬，另有30多人受傷。

孟加拉曾發生多起工廠建築與公寓失火或倒塌意外，這場大火再次打擊孟加拉的工安紀錄。2019年2月，首都達卡（Dhaka）一處公寓違法囤積易燃化學品，發生大火造成至少70人喪生。

位於達卡近郊工業城鎮魯普甘（Rupganj）的哈希姆食品飲料（Hashem Food and Beverage）工廠昨天下午起火燃燒，大火延燒24小時後仍未撲滅。

警方起初表示，有3人葬身火窟，但隨著消防人員抵達高樓層，搬出數十具受困工人遺體，死亡人數大幅攀升。

警官伊斯蘭（Sheikh Kabirul Islam）表示，由於火勢迅速蔓延，傷者中有許多人因跳樓逃生受傷。