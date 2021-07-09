三級警戒防疫713微解封，悶很久的民眾迫不急待要衝出去了，但嘉義市3大夜市及餐廳仍「禁止內用」，蘭潭後山步道、檜意森活村等景點開放戶外場域，室內場館仍閉館，學校的操場每天開放2個時段供民眾使用。

嘉義市政府表示，文化路、嘉樂福與彌陀等3大夜市預計13日復業，夜市全部「外帶不內用」，建設處與衛生局將加強稽查，督促業者不能有防疫破口，而餐廳部分，嘉義縣市是共同生活圈，基於區域聯防，餐廳「外帶不內用」。

此外，因應三級警戒延長至7月26日，嘉義市 東公有零售市場、西公有零售市場、北興公有零售市場、保安攤集場也維持「外帶不內用」至7月26日。

市府表示，有條件開放學校的戶外操場，每日早上6時30分至8時、下午4時30分至6時開放使用，市立田徑場的開放時間為每日早上6時30分至晚上8時，運動公園園區步道等開放空間，也可讓民眾步行運動，但各國中小學及市立體育場的室內場館及戶外運動設備仍暫停外借。

蘭潭後山步道開放，但步道沿途的涼亭持續封閉，針對運動休閒戶外場域的部分，公園內的兒童遊戲場、遊樂設施、體健器材、涼亭、羽毛球場、籃球場等設施，將持續封閉。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，有條件鬆綁戶外場域，自7月13日起先開放阿里山林業村、檜意森活村及車庫園區的戶外場域，但室內展示教育場館仍暫不開放，阿里山林鐵持續停駛，檜意森活村的店家符合防疫指引即正常營業。