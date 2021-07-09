不出門，也能健保資訊一把抓！健保署9日提醒，防疫期間，「健保快易通」APP提供民眾查詢就醫資料、健保卡卡號及申辦健保業務，並可查詢PCR檢驗結果、登入COVID-19公費疫苗施打預約平台，進行意願登記及預約接種，還有線上申請虛擬健保卡。所以尚未註冊健保卡、下載APP的人，要快點行動。

健保署南區業務組林純美組長表示，民眾如要幫家中年邁長輩或年幼子女註冊健保卡、綁定健保APP，只要準備讀卡機、健保卡及戶口名簿，至健保署網站「健保卡網路服務註冊」完成家屬健保卡註冊並取得裝置認證碼，即可將家人健保APP綁定在個人手機上，進而查詢健保卡卡號、健保相關資料及防疫相關查詢或預約，同時關心家人健康。

為了守護全民的健康及生命，除了政府提出的防疫措施外，也有許多企業主動幫員工做檢測。東森集團6月就展開「全員PCR檢測計畫」，為全台北、中、南3區5000名員工的PCR檢測，檢測費用全額由集團各公司負擔，估計費用超過千萬，集團總裁王令麟表示：「員工就是家人，員工安全就是公司安全，也是社會安全」。

另外，和億生活集團蘇嬉螢執行長表示，為使顧客微解封後能夠安心用餐，秉持食在安心之理念，超前部署率先購買「快得利家用新冠肺炎快篩套組」，定期免費提供給添好運、了凡第一線及所有後勤同仁共約500名進行居家快篩。此外，和億生活集團不畏疫情，下半年預計展店3家，並持續徵才中。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，持續了1個多月的三級警戒多少打亂了企業的招募計畫，但隨下周微解封的即將到來，加上日漸趨緩的疫情發展，未來生活可望逐漸步入正軌，各企業也將陸續開缺徵才。建議有意轉求職的民眾可以提早做好準備，以備及時卡上位。