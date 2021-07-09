彰化縣50處夜市已30多處提防疫計畫拚解封。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美表示，有鑑於之前宗教傳播鏈太厲害，防疫不鬆懈，宗教場所仍不開放。（吳敏菁攝）

疫情趨緩，現階段微解封，彰化縣長王惠美表示，有鑑於之前宗教傳播鏈太厲害，防疫不鬆懈，宗教場所仍不開放，縣內50處夜市則輔導開放，已30多處提防疫計畫，但禁止內用限外帶；規模100人以下餐飲業，符合採梅花座、桌距1.5公尺等條件，可以開放內用。

彰化縣長王惠美表示，彰化南瑤宮、鹿港天后宮等，宗教場所目前不開放，維持全面停止進香團與遶境相關的活動，也停止辦理寺廟、宮廟、教會、教堂及其他類似場所的禮拜、祈福、拜神及其他宗教集會活動。宗教場所停止開放民眾進入，維持三級警戒到7月26日。

另外，配合中央三級適度鬆綁微解封，13日起，規模100人以下的餐飲業，開放內用，但必須採梅花座，桌距間保持 1.5公尺；自助餐型態之餐廳，菜餚應加裝遮罩或隔板；開放性陳列菜餚由服務人員服務，避免消費者近距離點餐；調理區避免提供顧客用餐；供應餐點以個人套餐為優先，內用不共食；用餐時間以1小時內為限。

在市場、夜市僅提供外送或外帶，並採三禁措施，一是禁止內用，二是禁止試吃活動，三是禁止邊走邊吃。

王惠美指出，彰化縣50處夜市輔導開放，已30多處提出防疫計畫，仍將採嚴加管制，攤位數減攤；容留人數以扣除攤商營業面積1人1坪計算；夾娃娃機、電子遊戲機及其他兒童遊具設施不得設攤；夜市管理人或負責人需提出防疫計畫書，涵蓋攤位的配置，防疫人力配置，現場防疫措施管制人員需造冊提報。

在教育方面，學校、運動場採有條件式的開放，學校有重大工程、設立疫苗施打站或其他特殊因素者不予開放外，其他學校於上班時間開放，會依學校的屬性、人員管理等再公告，各校會評估防疫與社區民眾需求、校園人力、單一出入口管制以及能確實執行實聯制、確認民眾進入校園擁有安全防疫動線。