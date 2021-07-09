儘管世界衛生組織與多名專家呼籲不要過早解除封鎖，英國政府仍預計將於7月19日結束對於民眾的各種限制。然而，由於年齡、性別、慢性病等危險因素，英國約有1850萬人為新冠肺炎的重症高風險群。為此，《衛報》7日從潛在健康問題、有無接種過疫苗、年齡、孩童、孕婦、性別與人種，全面剖析這些族群中，有哪些人是新冠肺炎的高風險族群。

※潛在健康問題的弱勢族群

目前感染新冠肺炎致死的人，在死亡證明中往往會發現也同樣有著其他疾病，最常見的包括糖尿病(約21%染疫而死的人與該病有關)、高血壓、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺病與失智症。此外，根據現有研究文獻顯示，肥胖與病態性肥胖出現不良症狀的風險將大幅增加。

不過，好消息是英國心臟學會表示，專家已證實疫苗在擁有健康問題的人身上(如心臟病患者)，具有同樣的效力。施打疫苗卻沒有產生效力的人，往往「是服用免疫抑制劑或免疫功能低下的患者。這類病患即使注射疫苗也不會產生免疫反應。

※未接種疫苗或僅施打一劑疫苗者

目前在英國流行的Delta變種病毒(首次發現於印度)，讓感染者的住院風險成長1倍。甚至，公共衛生專家發現，相較於Alpha變種病毒株(首次於英國發現)，感染Delta變種病毒株的人住院機率成長85%。

不過，隨著老人接種疫苗並獲得保護力，英國發現目前住院的患者有年輕化的趨勢；即使老人不幸住院，住院的時間也出現縮短的現象。

根據英國公共衛生署5月發布的研究，僅接受單劑AZ疫苗或輝瑞疫苗的人，面對Delta變種病毒的防護力下降至33%；完整接受兩劑輝瑞疫苗的人，防止Delta變種病毒而引發的有症狀感染，效力仍有88%。

※老人

據英國統計，在1850萬名高風險族群中，近900萬人年齡為69歲以上，凸顯老年人口的危險。更進一步來說，在69歲以上的高齡人口中，有66.2%為新冠高風險族群；若是85歲到89歲的人，此一數字更攀升到79.4%。相較之下，整個英國只有24.4%的人為處於中度或高度風險。

從死亡率來看，確診新冠肺炎的患者中，80歲以上死亡的可能性微40歲以下患者的70倍，老人面對新冠肺炎的風險不可不慎。

※孩童

在全英國24.4%的高風險族群中，2至9歲的孩童佔5.1%，各年級的孩童則佔8.3%。加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生教授里莫恩（Anne Rimoin）警告，「孩童能傳遞病毒，他們很容易受到感染」。

事實上，因新冠肺炎的緣故，英國上週約有逾64萬的孩童無法上課，確診孩童數更由6月24日的1.5萬人上升至7月1日的2.8萬人，因在學校與確診者接住而自我隔離的人數更由27.9萬增加至47.1萬。若在校外接觸確診者而須自我隔離的孩童，更突破56萬人。

在2020年夏季，佛羅里達州因新冠肺炎而住院的孩童，短短的8天內激增23%。南韓的研究更警告，年僅10歲的孩童在家裡傳播病毒的風險與成人相同。

※孕婦

根據《英國醫學期刊》的統計，每1000名孕婦就有4.9人在懷孕期間感染新冠肺炎並住院；如果孕婦擁有潛在健康問題，罹患重症風險也隨之上升。事實上，早在2014年3月5日，研究就發現約12.9%的孕婦會因潛在健康問題而面臨較高的風險；2020年，約3分之1因新冠肺炎確診而住院的孕婦，都發現代有潛在健康問題。

該研究還指出，每265名嬰孩中就有12名(5%)新冠肺炎篩檢為陽性；其中，有6名在出生後的12小時內篩檢確診。

※男性

報導警告，男性在感染心冠肺炎後更容易轉為重症，包括住院與進入加護病房；其中，50歲以上的男性最容易轉為新冠重症。此外，男性在罹患心冠肺炎後死亡率也較高，為女性的2倍。

※女性

雖然女性死亡率較男性來得低，但是女性感染新冠肺炎的風險更高；不過，這種關聯性會著年齡而改變。研究證實，55歲以上的男性，感染新冠肺炎的風險比較高。

儘管如此，從長期來看，新冠肺炎的患者仍以年輕女性為主，男女之間的比例約為1比4，即每1位男性染疫，就會有4位女性確診；若從總體比例來看，女性染疫的比例更達70%到80%之間。

※族裔

目前統計數據顯示，非裔、亞裔與少數民族，染疫時致死的風險高於白裔族群。這與先前新冠肺炎的統計恰巧相反，當時亞裔與非裔的死亡率低於白裔族群。

此外，若考慮性別、年齡、貧富程度與區域影響，研究發現孟加拉族群死亡風險為英國白裔的兩倍。若與英國白裔相比，華裔、印度裔、巴基斯坦一、其他亞裔、加勒比裔與非裔，死亡風險更高，平均落在10%至50%之間。不過，這項研究沒有納入職業、併發症與肥胖等風險考慮。

從疫苗接種率來看，非裔社區的疫苗接種率始終比白裔社區接種率低20%；就80歲以上的人而言，非裔疫苗接種覆蓋率為75%，白裔卻高達95%。