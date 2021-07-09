中央流行疫情指揮中心宣布13日起鬆綁部分措施，「竹竹苗防疫作戰聯盟」9日下午共同決議，考量防疫，竹竹苗與北北基桃同步，在26日前3級警戒期間，仍維持「餐飲場所不開放內用、一律外帶」原則，請民眾多多體諒、配合。

新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科以及苗栗縣長徐耀昌共同決議，「竹竹苗防疫作戰聯盟」考量防疫規範，3縣市「區域聯防」應同步，針對餐飲場所包含餐廳、百貨美食區等，延續「不內用、僅外帶」的3級措施。另外，竹市12座公有市場也同樣維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

林智堅說，3級警戒延長，請市民做好個人防疫措施，外出仍須全程戴口罩，並維持社交距離，家庭、社交聚會不得超過室內5人、室外10人以上（同住者不計）規範。

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