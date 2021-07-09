今年一審檢察官升主任檢察官，法務部開出23個缺額，檢察官人事審議委員會9位票選委員昨召開會前會，選出35名入圍者，按慣例應會在今天的人審會如擬通過，票選委員長施教文卻在會議留下「以示負責」等語，中途離席，讓其他委員不明所以，最後決定另定會期討論本件人事案。

由於施教文離席前沒有把話說的很清楚，讓其他委員感到錯愕，據知情人士推測，彰化地檢署的施教文是由彰化、雲林、嘉義結盟推出的人選，同時因得票最高者，成為票選委員「委員長」，但經過票選委員會前會不記名投票，決定的35人候選名單中，彰雲嘉入圍人數不理想，施可能自認無法對支持他的人交待，因而離席表態。

知情人士也透露，35人入圍名單中，有些人根本沒有提供自薦履歷，按理來說，檢審委員應該無從評比，最後卻仍能入圍，此事傳出去後，恐怕會引來不公平的質疑聲浪，或許也是施教文離席的原因之一。