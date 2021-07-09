女星徐若瑄（Vivian）今(9日)在社群網站自曝已在新加坡施打第二劑莫德納疫苗完成，貼心的她還特地開直播與粉絲分享打完第二劑疫苗後的身體狀況，坦言「第二劑我今天覺得比較有感受到它的威力」，還因為頭暈不慎撞到家中流理台，被嚇了一大跳。

徐若瑄今日開直播分享接種莫德納第二劑後的身體狀況，她說之前就有聽接種過疫苗的朋友說過，第二劑會比較辛苦一點，反應會比較大。她的閨密（邱鋒澤表姊）也再三囑咐，打疫苗前後最好喝椰子水，可能比較不會發高燒，「我不知道有沒有效果，但我就喝就對了。」

徐若瑄今天接種完第二劑疫苗後，明顯感受到它的威力，「我打完疫苗之後，會在那邊待半小時，他們會觀察妳有沒有不舒服什麼的，但從我站起來要回家的那一刻，我就覺得有點暈。」

徐若瑄因為頭暈副作用狀況明顯，甚至還因此頭撞到家中流理台，「不知道多久沒撞到頭了，好痛唷。還好我身手矯健，一撞到我立刻彈開，就自己嚇到，怎麼頭撞到桌子。」那個時候開始，徐若瑄就一躺在床上休息。

徐若瑄分享打莫德納第二劑身體狀況，吸引大批網友熱議「副作用這麼強，V姐小心」、「要多喝水三天內不能喝含酒精類飲料，一週內不能做劇烈運動喲」、「我之前也是打莫德納，第二天全身無力發燒，熬過一天就好了」。徐若瑄亦強調接種完多喝水、多補充魚油維他命C、多休息就對了。