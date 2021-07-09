邱姓男子不滿對面宋姓女鄰居時常焚燒紙錢，臭味飄來家中讓他非常困擾，偷拍向環保局檢舉。宋女不滿也報警，警方依社會秩序維護法裁罰邱男3000元。邱男不服提出異議，高雄地院鳳山簡易庭認為，邱男拍照是為了蒐證檢舉，有正當理由，判邱男免罰。

判決指出，住在鳳山區的邱姓男子不爽對面宋女常常在家門口、頂樓燒紙錢，嚴重影響周遭空氣品質，味道甚至飄進他家中，讓他飽受空氣汙染之苦，2020年起以手機拍照蒐證，向高雄市環保局檢舉。

宋女不滿遭環保局關切，只要看到邱男拍照也持手機反蒐證，還向警方報案稱自己被邱男跟蹤盯哨。邱男最後遭警方依社維法第89條「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」裁罰3000元，邱男認為自己檢舉空汙反被裁罰不合情理，提出異議。

法庭上，邱男向法官大吐苦水，強調自己被焚燒紙錢的臭氣困擾2年，基於環保問題才會拍照檢舉鄰居，並沒有侵犯宋女的私密領域或個資，更沒有尾隨、盯哨事實。

法官認為，邱男站在自家門口朝斜對面的宋女家拍攝， 兩者相隔一段距離，該處更是公眾皆得自由通行往來之處，拍照後邱男也確實向環保局檢舉空污問題，有正當理由，依比例原則警方也不該動用公權力來處罰，判原處分撤銷，邱男免罰，不得抗告。