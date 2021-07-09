疫情害美容院倒閉 桃園女萬華站壁1000元賣淫。

原本在桃園開設美容院的劉姓女子，因疫情影響導致歇業，因經濟壓力，透過友人介紹前往廣州街站壁，並以1000元價格搭訕路人進行性交易，9日遭警方循線逮捕。

萬華警方日前接獲檢舉，指稱疫情期間，包括三水街、康定路等巷弄，仍不時有鶯鶯燕燕佇立街頭，疑似攬客進行性交易，9日上午警方在廣州街附近埋伏，當場查獲劉姓女子涉嫌拉客、賣淫。

劉女聲稱原本在桃園開美容院，但疫情封城後沒有生意，最後付不出房租只能關門，並在友人的介紹下，來到萬華賺這種錢，但辯稱自己做沒多少天，8日過來只做過1個客人，警方偵訊後，依違反社維護將她裁罰。

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