半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2021年6月合併營收達6.11億元，創上櫃以來單月營收新高，並較去年同期的3.76億元成長62.76％，隨著公司整體營運動能暢旺，加上併購銳澤效益顯現，帶動2021年第二季合併營收達16.48億元，刷新歷史單季新高記錄，亦較去年同期明顯成長44.61％。

朋億表示，受惠公司戮力擴大整體接單表現，不僅包括今年中國地區半導體、記憶體等產業持續加大資本支出投入增設新廠與產能計畫，帶動朋億第二季整體接單、出貨動能隨著客戶加速擴建進度而持續暢旺，挹注旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備與工程施作進度大幅拉升，創造整體產能稼動率攻上高檔水準，再加上集團業務拓展版圖隨著銳澤整併後帶來更為有利之利基。

除挹注第二季台灣地區銷售表現較去年同期成長281.5％，進一步堆疊整體營運動能向上力道，皆係朋億6月營收創上櫃以來單月新高、第二季營收表現更是繳出歷史單季新高之優異成績。

朋億進一步表示，以產業應用比重來看，第二季受惠半導體產業主要客戶陸續加速中國、台灣等地區建廠進度及台灣區氣體二次配系統訂單貢獻，帶動第二季半導體產業比重較去年同期的60.1％攀升至79.1％。

另一方面，隨著全球半導體主要廠商持續加大台灣地區相關投資計畫及中國提高半導體自製率趨勢明確，朋億戮力擴大兩岸地區接單表現，同時深化與銳澤業務資源整合，以第二季中國、台灣地區比重分別為60.6％、37％，與去年同期的83.8％、14％相較，已逐步創造分散客戶市場集中度、擴大業務規模之效益。

展望2021年第三季，朋億持審慎樂觀看法。朋億強調，看好全球半導體產業擴增產能、增設新廠競賽，創造公司整體中長期業務接單良好環境，持續積極拓展兩岸半導體、綠能光電等產業業務接單，加上併購銳澤效益持續顯現，以期創造未來營運表現優於整體產業成長力道，挹注整體營運更上層樓。