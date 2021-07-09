配合中央流行疫情指揮指揮中心敲定7／13起3級警戒延長期間「微解封」，金門縣府今天也宣布16項鬆綁的調整措施，包括轄管景點的室外空間、縣立田徑場即日起開放在內，讓鄉親有限度恢復日常休閒活動，至於鄉親關心的餐飲業，也依照中央指引有條件開放。
縣府說明，在兼顧民生經濟和嚴謹把關的大原則下，縣長楊鎮浯今與相關單位密集研商後，擬定放寬措施如下：
1.社區照顧關懷據點暨巷弄站，供餐（外帶）不共餐。
2.身障朋友社區式照顧服務-日間作業設施、日間布建服務，恢復照顧服務。
3.托嬰中心及居家托育服務，恢復送托。
4.餐飲業依中央指引有條件開放，應確實採用梅花座、實聯制，架設隔板，保持1.5公尺社交距離。
5.轄管景點之室外空間開放，單一出入口管制。
6.公園、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。
7.尚義公園、農試所休閒農場及金門酒廠，限制人數開放。
8.學校室外操場開放，開放時間依現場公告。
9.縣立田徑場開放。
10.電影院以預售票方式銷售，座位應採梅花座或間隔座。
11.圖書館不開放入館，以線上及電話預約，單一窗口辦理借還書作業。
12.展覽場館限制人數開放。
13.表演場館（演藝廳）開放閉門排練。
14.市場及攤販集中區維持原管制措施，新增熟食攤加裝遮罩或隔板，依據中央指引辦理。
15.公務人員至第三級疫情警戒解除之日止全面暫停公務赴台維持現制。
16.人民團體、合作社等仍暫停辦理各項交接、聯誼、節慶等群聚活動，但得依內政部規範以視訊召開理監事會議及會員大會(含代表大會)，會(社)員視訊出席視為親自出席，惟視訊會議不可辦理選舉、補選及罷免等事項。
縣府指出，這些放寬措施仍須遵照通案性原則及主管機關指引，落實實聯制，出入口管制，人流控管降載，維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，縣府也將視疫情動態調整相關防疫措施。
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