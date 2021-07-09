近期公布的「台灣最佳大學排行榜」調查許多學校在各分項評比皆榮獲肯定，新竹中華大學在「綜合大學30強」及「私立大學30強」中，排名均較2020年上升，其中以綜合大學排名為基準，非醫科（學院）相關之私立一般大學中，華大排名第六位，屬進步最多之學校，足見辦學績效是受到肯定。

中華大學校長劉維琪表示，學校的教育目標為培養具備專業素養、創新思維、同理關懷之社會中堅人才，所以打從新生一進入校園生活，便推出「免費海外短期留學」的通識課程，讓學生培養全球視野與國際移動力；透過全台首間落成的AI+體驗中心，積極鼓勵學生跨領域學習AI應用能力，甚至在今年與微軟公司合作舉辦「微軟AI證照培訓營」，提供全校師生免費專業課程與免費考證活動；最後獨創「保證月薪31K」方案，以多元課程輔導學生培養就業競爭力，未來成為學弟妹欣羨的高薪社會人才。1111人力銀行發言人黃若薇指出，順應科技發展趨勢除了專業能力外「數位力」也成了在職場的競爭優勢，鼓勵學子課餘時間可上1111人力銀行進修網搜尋各式線上課程自我精進，還未畢業就擁有協槓能力，想必企業ㄧ定都會搶著發錄取通知。

然而世界正吹起金融科技的浪潮，北商大積極培養學生具備創新思考能力，本校財金系學生參加教育部技職司舉辦「2021 年全國技專校院學生實務專題製作」競賽活動，表現亮眼，從61所學校總共1343件作品中脫穎而出，財務金融系崔靜菱老師所指導團隊之作品「信豐」，榮獲商業群佳作(第4名)。

北商大財務金融系在推動金融科技上不遺餘力，學生畢業專題大都致力於從事相關議題，挖掘金融服務作業之痛點，創意思考，提出改善解決的方案作為實作專題之內容，並積極地參加校外競賽，每年都在政府或金融機構所舉辦的各種競賽活動中表現優異，獲奬無數，已有金融機構與參賽團隊簽署技術移轉等產學合作，顯示業界對於本校學生的肯定。