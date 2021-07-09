觀察近日金融商品、投資市場的走向，好壞參半、上下震盪，投資人有「快抓不住」的感覺，不少人甚至作錯方向，平白冤枉損失。瑞銀財富管理指出，近期最大風險在於聯準會轉向鷹派，通膨也是一大風險因素，市場許多疑慮看來正在持續，讓投資者心生恐慌。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭認為，投資環境是有在變得更具挑戰，但諸多機會也蘊藏其中，投資者應保持投資，學習面對波動性，進行多元化配置、並為市場上行做好準備。

瑞銀估測，等待風險消退和市場反彈，可能需時長久且代價高昂，投資者應主動尋求管理風險。

為防範市場風險，瑞銀提出三大建議：一、投資者可分散配置於金融和醫療保健等較具防禦性的品項類別；二、隨著債券和股票之間愈發呈現正相關性，佈局於避險基金以為防禦；三、亦可考慮透過選擇權和結構性投資，以降低下跌風險。

陳敏蘭指出，在全球經濟強勁復甦推動下，今年來股美國與歐洲的基準股票指數均上漲近15％，亞洲市場的表現則是好壞參半，MSCI 亞洲(日本除外)指數上升 5.5％。而亞洲的新冠疫苗接種步伐緩慢，令重啟前景受到影響。邁入下半年後，挑戰和機遇並存。一方面，風險更加明顯，通膨不斷上升，各國央行相機而動；但另一方面，疫苗接種方面的好消息以及全球經濟走強，有理由感到樂觀。