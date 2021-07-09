美國聯準會（Fed）6月利率會議（FOMC）中，宣布將維持基準利率0～0.25％區間不變，但在經濟好轉跟通膨壓力下，過半數委員預測Fed將提前於2023年底升息2次，並將著手討論縮減購債計畫，消息一出使得美國公債殖利率走升，影響全球債市，但在全球經濟穩步復甦下，預期全球高收債前景仍亮眼。

瀚亞投資表示，Fed升息主要前提為經濟穩健成長，在復甦環境下對高收益債券來說反而有正面影響，因此看好高收益債市後續表現。另退場購債計劃對高收債影響並不大，該機制主要是穩定市場信心，對債券供給面並無實質影響，預期9月開始釋出正式縮表訊息，然後於2022年初實施。

統計6月美元高收益債券殖利率4.63％，環球高收益債券殖利率為4.54％，高於美元投等債的2.13％殖利率，及環球投等債的1.66％，至於歐元高收益債券殖利率雖然僅有2.81％，但仍較歐元投資等級債的0.41％殖利率高出許多。

觀察今年來績效，高收益債券指數表現也優於投資等級債指數，其中以歐元高收益債的3.4％表現最優異，美高收益債跟環球高收益債分別有3.11％與2.71％的報酬率。反觀美元投資等級債、環球投資等級債今年來報酬率仍為負報酬。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭分析，若以市場規模來看，美元高收益債券佔整體高收益債券最高，不過實際上其他地區高收益債券仍存在許多投資機會。舉例來說，歐元高收益債券今年來表現相較美元高收益債、環球高收益債亮眼，主因近期歐洲債券受惠景氣循環，歐洲央行購債政策支撐等利多，有助債券表現。

周曉蘭指出，在經濟穩健復甦下啟動的升息環境，高收益債券將受惠，各個市場都配置的全球高收益債券基金，最能抓住高收益債券投資趨勢的商品，建議可利用全球高收益債券基金提早布局。