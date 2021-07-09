美國REITs在基本面明顯回溫下，大行持續上修REITs產業獲利，吸引國際主被動基金湧入，今年累積主被動基金流入70億美元，一反去年一整年流出108億美元的頹勢，並為2015年以來首次淨流入，目前美國REITs股利率達3％，較公債更具吸引力，在利多匯集下，美林經理人調查顯示，REITs目前是超額配置的產業選擇，未來二年多頭行情看俏。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，6月美國經濟數據持續正向，就業人數與製造業指數維持高檔，美債利率狹幅整理在1.6％水準，加上聯準會（Fed）官員表達，將維持低利率寬鬆環境一段時間，預期今年REITs在低利率環境以及經濟逐季復甦下，表現將大幅優於去年。分析師估計，今年美國REITs整體市場獲利成長率可達6％，許多產業在第一季疫情受控後持續反彈，短期漲多整理後股市仍將往正向發展。

李文孝指出，今年美國REITs難得呈現各次產業如不動產、工業物流中心、住宅、旅館、通訊基地台、個人倉儲等基本面同步回溫榮景，加上拜登政府進一步提出的2.25兆美元基礎建設計畫，對商業不動產有增值效果。

近期美國REITs各次產業成長動能增強，其中不動產在金融海嘯後價格持續創新高，平均房價已上漲147％，商用不動產更大漲214％，且醞釀通膨上升下，REITs未來幾年租金將跟隨上調，具備抗通膨題材，美國REITs長多行情可期。