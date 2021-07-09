停課不停學，儘管各類的補習班、安親班因為避免群聚停止到班上課，但學習卻沒有中斷，準備升學、考試要下的苦工都不會因為疫情打折，反而因為不能到班上課，授課複習的方式也要跟著調整。

網路上有許多人分享進入補教界的甘苦談，雖然同是老師，但補教老師跟學校老師養成的過程卻有極大差異，學校老師要經過教甄，補習班老師靠的是授課的口碑，不但要能吸引學生，學生考試成果就是檢驗的標準，因此授課方式要不斷精進，如果在一開始入門就有前輩可以提點學習，就有機會朝明師之路邁進。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在補習班兼職教書薪資一直高人一等，一流名師時薪破萬是常態，因為補習班對老師的學歷資歷都有所要求，特別是為了升學或國家考試而開設的課程，授課的方式能不能吸引學生、學生的成績表現能不能獲得肯定，都會被不斷檢驗。

黃若薇表示，想要坐擁高薪，要經過漫長的努力，但要怎麼拿到進入產業的敲門磚，從補習班的工讀開始就是很好的機會，至少要先進入產業才能開始學習，觀察1111兼差打工網，即使在疫情當下仍然有許多補習班在徵求兼任的老師或是工讀生，有業者甚至開出近千元的時薪，學業成績表現不錯的同學，可以趁著暑假期間從工讀開始，學習老師備課的方式、授課的技巧以及與學生的互動，這些能力未來都可以成為進入補教界的養分。