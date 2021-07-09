北市47歲黃姓女子，日前在網上結識自稱Jacky的美籍男子，對方表示自己是聯合國醫師，現被派至葉門，協助救治新冠肺炎的傷患，雙方此後相談甚歡，黃女更因對方的工作感到敬佩、傾心。

日前對方表示有休假，已買好機票赴台灣，但在機場時卻因簽證問題，遭台灣警察扣留，要黃女拿出比特幣當擔保，他才可以獲釋，黃女一時不查匯出近百萬元，醫生卻就此封鎖失聯，她才驚覺被「愛情陷井」詐騙，無助向警方報案。

警方調查，黃女在網路結識該名「醫生」，對方表示自己在葉門救助新冠傷患，雙方隨後陷入熱戀，醫生常表現此次任務結束後，他就要飛到台灣，與黃女相伴共度餘生，讓黃女芳心暗喜。

日前美籍醫生告知已經抵台，但被警察扣留，必需有比特幣做為擔保，黃女為救男友，陸續匯出6筆匯款，金額3至29萬元不等，總金額近百萬餘元，但匯出之後，Jacky隨即失聯，黃女等了一陣子後才驚覺上當。

警方呼籲，網路愛情真真假假，在網上各種資料、照片都可能是偽造，但切誤相信從沒見過本人，就開始借錢的對象，若對方有借錢的舉動，可撥打165反詐騙專線，向警方諮詢求助。