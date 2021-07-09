台劇「做工的人」真實描述台灣勞工階層的工作日常，烈日下揮汗如雨賺取溫飽，劇情笑中帶淚令人感同身受，一場疫情衝擊國內各行各業，對於看天吃飯的勞工朋友更是影響甚鉅，在家中鋁窗工廠的師傅阿文說，疫情持續這麼久，去年以為狀況已經夠糟了，沒想到今年5月真是跌到谷底，因為不少業主都會擔心工人來來去去增加染疫風險，所以工程進度全部先喊卡，待疫情過後再復工，做這一行沒有完工就是零收入，我自己上有父母下有幼子要養，原本一個月可以領個4~5萬不是問題，現在只剩下不到2萬元，經濟壓力不小，還好去年就有申請過勞工紓困，所以今年紓困4.0方案一上路，我們符合資格便很快入帳3萬元，真的是救急。

勞動部日前公告「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」已經放寬申請資格，除了2019年度所得未達40.8萬元者可以申請補助以外，另外開放2020年度所得未達40.8萬元者也可申請。擴大範圍包括納入2020年度所得資料，納入更多申請時間為7月9日至8月9日。

另外，針對不是打工族、不是自營業者，有一定雇主的勞工，「全時受僱勞工」補貼計劃也已經出爐，補助條件有3項：包含就業保險月投保薪資在24000元以上至34800元以下；5月或6月全月薪資比4月份薪資減少20％以上(受僱於同一雇主)；且減少薪資月份當月月底還在職者，可領到生活補貼金額1萬元，目前分兩梯次開放申請，最快7月12日、23日就能開始請領。

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