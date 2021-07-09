日前中央疫情指揮中心宣布三級警戒延長至26日，但進行「微解封」有條件鬆綁部分場所限制，桃園市復興區上月1日設立4管制站於聯外道路，復興區公所9日因考量疫情尚未穩定，宣布13日僅撤離下巴陵遊客中心管制站。

復興區公所於6月1日於下巴陵遊客中心管制站、台7乙線（三峽至三民）五寮界線、台7線三民和新峰交界處、羅馬公路關西和長興交界處設立管制站量測體溫，實施實聯制，因應日前「微解封」加上考量疫情尚未穩定，復興區公所9日宣布13日僅測離下巴陵遊客中心管制站，呼籲民眾配合。

復興區公所也表示，撤離的人力仍會分配至部落中勸導居民以及遊客遵守防疫規定，強調雖部分微解封，但仍不鬆懈防疫戒心。

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