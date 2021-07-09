有些人天生對異性很有一套，甚至非常會養備胎，星座運勢網站「星座愛情不求人」點名，雙子座、天秤座、射手座、水瓶座在分手前就已經找好備胎，所以他們的空窗期通常都很短，在分手後立刻會和新歡陷入曖昧，戀情總是一段接著一段，脫離單身對他來說太簡單了。

▍1.雙子座

雙子座如果在初戀遭遇情傷，感情觀就會被扭曲，他們本來就擁有好口才，很會交朋友，異性緣一直都很好，只要他有心刻意經營，身邊的備胎絕對是多到數不清，讓人看不出他現在到底是跟誰交往，每次分手前就已經準備好備胎，顯得有些無情。

▍2.天秤座

天秤座擅長社交，他們顏值高，很會炒熱氣氛，面對異性的示好不懂得果斷拒絕，導致曖昧對象非常多，就算已經有交往對象，也不懂得與其他異性保持距離，而且他們不愛了也不敢提分手，怕讓對方傷心，卻已經開始和新歡曖昧，自以為貼心其實更傷人。

▍3.射手座

射手座很活潑熱情，桃花運一直都很旺，當他們遇到喜歡的對象就會熱烈追求，如果交往後他們發現彼此不適合，漸漸失去熱戀的感覺，他們就會開始認識新歡了，等到找到備胎他們才會果斷提分手，接著無縫接軌，一切都在算計中。

▍4.水瓶座

水瓶座談戀愛時很被動，甚至會和情人保持適當的距離，分手後也不會想要挽留，斷得非常徹底。水瓶座有時會靠著和不同的異性曖昧，來證明自己的魅力，身邊原本就有許多異性好友圍繞，通常在他分手前的低潮期就會有異性介入，美其名是陪伴和安慰，其實是自願當備胎，所以水瓶座的空窗期通常都不長，分手不久後又會脫單。