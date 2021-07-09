彰化銀行公布，6月合併稅前盈餘9.02億元，今年上半年累計合併稅前盈餘48.79億元，今年上半年累計合併稅前每股盈餘(EPS)0.47元，今年上半年累計合併稅後盈餘40.94億元，今年上半年累計合併稅後每股盈餘(EPS)0.39元。

彰銀今年上半年已招募一般行員、經驗行員、資訊類、鑑估類、稽核類及儲備核心業務辦事員，約180人，下半年預計將招募一般行員及各類專業人員等。

彰銀今年一般行員平均薪資約34247元；儲備核心業務辦事員薪資約45600元；稽核人員起薪40000元以上。