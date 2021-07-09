疫情雖影響部分看屋潮，但在房地合一2.0上路前仍見到6月房地合一稅額大幅成長2倍情況，顯見房市未降溫，仍有所挹注土增稅、契稅、房地合一等三大房市稅收。

據財政部6月稅收統計，6月土地增值稅為92.8億元、年增0.2％，幾乎為持平態勢，但仍見到台北、台南、新竹縣等大額土地交易案。而6月契稅稅額達到15億元、年增近兩成，主要為台北、台南與高雄新成屋進入交屋潮。另6月房地合一稅為25.2億元創史上次高、年增2倍，應為適用新制房屋交易案穩定增加。

土增稅為土地移轉時，國稅局針對持有期間地價漲幅課稅，主要成長原因多為兩項，包括建商大舉收購土地、企業投資設廠前大量購入工業區土地。

財政部統計顯示，今年以來土增稅案件除嘉義市為年減18.3％以外，其他21個縣市土增稅案件數皆為正成長態勢，除連江縣與彰化縣以外，其他19個縣市交易案件年增率皆為雙位數以上。

而今年以來土增稅收除台中市、彰化縣、南投縣、台東縣為負成長，其餘18個縣市皆為正成長，今年上半年全國土增稅總稅收為558億元、為近23年來同期新高，年增率則為11.9％，多半為台中以外的五都重劃區興起或大額案件，還有其他如新北市法拍屋買賣成交，建商購入高雄市精華地段土地交易，金控企業買下桃園市綜合專用區土地興建物流中心等，產生高價土地移轉情況。

契稅主要來源為房屋買賣時、買方繳納房屋現值6％交易稅負。據內政部統計，今年上半年六都買賣移轉棟數為13.45萬棟、年增24.6％，雙北、台中、台南年增率均突破兩成，高雄市則為三成以上。官員指出，上半年契稅88.1億元創史上同期新高、年增三成，主要來自六都買賣移轉熱度不減及新建案交屋潮。

至於房地合一稅收屢創新高，從2017年11.9億元逐年成長到2020年119.1億元態勢，短短四年就成長約10倍，今年上半年也有92億元規模創歷年同期新高，官員估計全年可再創新高。

另從今年房地合一稅收來看，前三大來源縣市為台中市稅收21.4億元、高雄市12.9億元、新北市11.2億元。官員指出，目前僅看到房地合一稅額增加，但尚未統計短期交易案件如持有五年內標的，因此還無法判斷是否為房地合一2.0上路前出現拋售潮現象。