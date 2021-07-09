台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）9日公告，6月自結合併營收3.62億元，較去年同期成長327％，累計1～6月合併營收為17億元。

久陽表示，近期歐盟對大陸緊固件實施進口登記，針對進口產品追溯徵稅，因反傾銷措施助力，加上全球鋼市供需吃緊，鋼價屢創新高，使得螺絲接單力道強勁價量齊揚，久陽因應訂單增加，已向春日機械公司(股票代碼4544)訂購螺絲成型機、輾牙機設備各11組，每月產能預計可增加10~15％。子公司台鋼運輸則受益美國線及歐洲線海運運價從去年五月至今漲幅至少300％，美東線貨櫃更是由美金2500元漲至美金10000元以上，7月即將進入旺季，業績將持續走高。

董事長孫正強表示，今年鋼鐵本業因產品價格持續走高，加上有來自集團的料源支持，在原料無虞下可充分接單，因此螺絲本業下半年營運可望持續看好。另外，子公司的台鋼運輸以及榮福公司在運價上漲以及焚化爐代操業務量增加，都會為母公司在業績上帶來一定程度的挹注。