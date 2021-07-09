台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）9日公告，6月份自結營收為新台幣3.18億元，雖較上月略降6.47％，但仍較去年同期成長19.47％，且創歷年同期新高，累計前六月自結營收為19.27億元，較去年同期成長22.19％。

總經理葉俊良指出，6月份受到疫情持續蔓延以及雨季影響，以致於營建工程施工延後，相對影響出貨排程，出貨量較上月略減，但因鋼鐵價格仍處於高位，故單月及累計營收均呈現同比成長現象。

沛波表示，近期俄羅斯宣布從八月起對出口鋼品課徵15％出口稅，加上中國為推動碳中和，政策已定要減少鋼鐵產量，在鋼品供應量減少情況下，預期未來原料會持續看漲。而受惠於台商回台投資、電子大廠擴建以及建築業商辦大樓建案增多，再加上公共工程推動，在需求暢旺及鋼筋價格續漲趨勢下，預期客戶追量出貨比重增加，故當疫情控制得當下，可望支撐業績維持高檔，預期第三季營收有望成長，對營運展望依然樂觀。