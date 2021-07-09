以目前以人駕駛的燃油車來說，一輛車所運用的晶片價值約300～500美元，但預估至2025年，一輛智能車所運用的晶片價值將來到5000美元，是目前的10倍，車用晶片需求看漲。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，一輛自駕等級L2的車，包含車用鏡頭、雷達等感測元件半導體含量價值約100美元，但升級到L3之後，所搭載的感測元件半導體價值將增加至400美元，意味著感測器市場規模將有倍數增長。持續看好智能駕駛/電動車相關族群表現，並將關注新的投資機會。

富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勳表示，特斯拉是電動車銷售的領導者，但除了特斯拉，美國通用汽車、日本本田汽車，不僅針對電動車發展趨勢已經投入大額資本，預計2030年將全面進入零排放行列。更重要的是，兩大傳統車廠早已超前布局，瞄準2024年的空中自動駕駛兆元商機。

國泰全球智能電動車ETF基金經理人游凱卉表示，一個產業開始顛覆性的轉型變革，都要歷經10至20年以上的成長，以智慧型手機為例，Apple於2007年1月推出iPhone後，智慧型手機近5千億美元的產值，產業鏈變化現今仍牽動整個金融市場。而產值是智慧型手機8倍以上的汽車工業產業變革，不僅規模更大、歷時也將更長，帶來的商機亦非短期內就會反應完。