近期全球市場對於美國聯準會資金收緊疑慮升高，導致股市近期震盪加大。就中長期而言，全球基本面成長趨勢不變，且隨著經濟回歸正軌，產業整體復甦更趨均衡，企業面非常強勁，料股市中長期仍有機會續創新高，回檔可找買點。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，隨著全球國家陸續解封，全球經濟回歸正軌，企業獲利強勁，分析師估計2021年全球企業獲利成長率可達37.7％，2022年繼續上揚10.1％，提供股市下檔支撐。操作上，看好半導體、支付金融、網路(電商)等產業受惠創新趨勢不變；另外，可加碼與景氣復甦連動性佳的工業(如機械自動化)和消費(如餐飲旅遊)。

安本標準投信投資長彭炫通指出，股市方面由於疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。此外，目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。