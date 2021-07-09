近期A股資金輪動，大陸政策扶持的晶片自主、半導體等類股轉強，當前市場流動性較為充裕，局部題材及板塊的機會仍然存在，

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸股市指數震盪回檔，成長風格繼續占優，大陸4月份以來，成長風格已經持續偏強。展望下半年，景氣度維持高位的消費升級和科技板塊依舊有較強的吸引力，建議關注代表產業升級與消費升級趨勢的新經濟相關領域，包括互聯網龍頭、科技硬體、醫藥、消費等。

兆豐中國內需A股基金經理人黃家慶指出，A股上市公司將陸續公告半年報，受惠新零售趨勢，包括直播帶貨、線上購物等多型態業務，相關消費公司第二季業績預計多數有不錯的表現。

黃家慶認為，雖然疫情肆虐，但大陸2020年GDP仍勉力維持2.3％成長，成為少數正增長經濟體。即便基期較高，但多數投資機構均認為，2021年經濟增長率達8％以上機會仍大，可望輕鬆超過官方6％的目標。