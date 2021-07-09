全球疫情逐步解封、各類運動賽事陸續登場，帶動資金流向運動相關產業，STOXX全球健康瘦身指數自6月來大漲8.4％，漲幅超越標普500指數一倍以上。投信法人表示，疫苗大量施打後，經濟將迅速重回成長軌道，消費買氣可望回溫，運動、瘦身相關行業前景看俏。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，歐洲國家盃足球賽近日開踢，全額開放球迷進場觀賽，不做任何人數限制，劃下重要意義，即宣告運動賽事正全面大解封，走出2020年新冠疫情以來的低潮期。隨著7月下旬東京奧運會開幕，有望帶領運動產業重返榮耀。

常李奕翰指出，去年因為疫情影響，熱門的職業運動賽事都被迫停賽或者限制入場觀眾人數，許多人也無法外出活動，然而，卻阻擋不了人們追求健康的決心，居家運動的熱潮興起，家用健身器材甚至因此賣到斷貨，Peloton、Lululemon等運動器材和用品公司大發利市，股價同步噴發。

今年在疫苗大量施打後，經濟活動重啟，NBA、MLB聯盟陸續放寬人數限制，人們重新走向戶外，消費需求也從家用器材轉向球衣、鞋類、戶外裝備用品等，包括：Nike、Adidas、Under Armour等知名品牌大廠，今年來業績都有感復甦。

Nike因為北美地區業績倍增，最新季度的營收創下近50年來最佳表現，並驅動獲利由虧轉盈。Adidas、Under Armour受惠北美、大陸買氣暴衝，第一季營收分別成長20％、35％，前者淨利潤飆升20.5倍、後者虧轉盈。

常李奕翰表示，運動、瘦身行業不僅受惠景氣復甦，隨著生活水準提升，人們對於健康的重視度提高，運動已經成為一股新風潮，短、中、長期前景看俏。根據資料顯示，未來3年獲利年複合成長率上看26％，將帶來巨大的投資機會。