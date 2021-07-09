指揮中心昨（8日）宣布7月13日起內用餐飲微解封，但各縣市政府可視狀況調整規範，全台疫情最棘手的雙北地區今（9日）皆宣布7月13日起維持禁止內用，只可外帶；對此，原本已為內用服務做準備的飯店及餐飲業者馬上應變，並紛紛基於安全考量將嚴謹政策，寧願保守一點也不想讓防疫功虧一簣。

有「新北美食地標」美稱的「Mega 50餐飲及宴會」旗下有3間餐廳及1間宴會廳，自進入三級警戒以來皆休業了1個半月，業者表示，7月1日起才開始開店推外帶外送，待各方面疫情狀況穩定後再解封也較安心，主要還是要希望疫苗施打的普及率能提高一點，更表示「因為我們也要保護我們的員工」。

「Mega 50餐飲及宴會」旗下3間餐廳將以高CP值主打的外帶創新料理搶客，包含套餐、單點及冷凍食品，像是即日起應變推出的「2人份超豪華海陸霸王餐」就祭出了史無前例的45折超低折扣，不僅可一次品嘗美國濕式熟成肋眼牛排及深海龍蝦等海陸奢華料理，更附上香料烤時蔬、奶油薯泥及巧達濃湯，再外加精選西班牙紅酒1瓶與哈根達斯迷你杯冰淇淋4杯。

台北新板希爾頓酒店表示，原本餐廳就已在預備相關配套，但同時也有考量賓客的接受度而研議暫緩內用，因此今日持續禁內用的消息出來後也毫無疑問的將全力配合政府，以最安全的環境為優先考量；此外，飯店也有意願將替員工全數自主做快篩以確保安全。台北喜來登大飯店則指出，其實館內各餐廳一直都有為解封做好準備，如防疫隔版的增置，原本還規劃雲端菜單以減少觸碰，但現在還是以跟著政府的指令走為主，防疫優先。