雪梨通報今年以來最多的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，澳洲當局今天懇求雪梨居民老實待在家中防疫，並警告原定3週的封城期間可能還會延長。

路透社報導，當局增派數百名員警在雪梨部分地區巡邏，落實執行封城令，以遏阻具高度傳染力的Delta變異株疫情進一步擴散，迄今累計已超過400例。

新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在雪梨告訴記者：「新南威爾斯州正面臨疫情發生以來的最大挑戰。」「現階段這些數字沒有往正確方向走。」

貝雷吉克利安說：「除非有絕對必要，請千萬不要出門。」

澳洲人口最眾多的新南威爾斯州今天通報新增44起本土感染病例，高於前一天的38例。目前有43人住院，10人住加護病房，其中4人需要插管接呼吸器。

儘管雪梨已實施封城兩週，確診病例仍持續攀升，封城如今再延長一週，直至本月16日。

當局將從今晚起執行更嚴格的防疫限制，公共場所聚會僅限2人，居民離開住家範圍也限制在10公里內。

有報導指稱當局考慮「和病毒共存」的政策髮夾彎，貝雷吉克利安也以澳洲疫苗覆蓋率還很低來反駁。

他說：「如果在疫苗覆蓋率僅9%的情況下選擇和病毒共存，我們就會看到成千上萬民眾住院和死亡。」

儘管和許多其他已開發國家相比，澳洲感染人數相對低，但卻是推動疫苗接種最緩慢國家之一，一方面是供給限制，另方面則是更改國內主力疫苗阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的施打建議。