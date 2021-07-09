適度微解封！屏東林區管理處配合中央流行疫情指揮中心指引，7月13日起降載開放所管轄的墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區，林後四林平地森林園區，13條自然步道及12條林道。

各室內展示空間、雙流自然教育中心、北大武檜谷山屋及周邊營地，因不易維持足夠社交距離，目前暫不提供服務。另外十八羅漢山自然保護區等6處自然保護區域亦屬暫停開放。

屏東林區管理處提醒，13日開放的各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制及實聯制，各場域人數降載為墾丁350人、雙流550人、藤枝500人及林後四林1000人，到達人數上限後將採一進一出。

入園遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離，另外請遊客多加使用電子門票、行動支付等減少人與人接觸之收付款方式入園。各場域開放情形將視國內疫情狀況滾動式調整。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。