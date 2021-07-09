貝蒂昨完成首劑疫苗接種。（貝蒂提供）

貝蒂為自己精心準備餐點。（貝蒂提供）

資深藝人貝蒂近年多參與公益演出，無奈疫情爆發所有活動喊卡，她9日受訪表示：「今年端午節本來新北市社區辦了10場飄香慶端午活動，也全都取消。」貝蒂特別感謝新北政府今年仍編列端午預算，邀資深藝人以錄影方式慰問社區老人，取代原本現場演出，讓她安心度過防疫零收入這段期間。

貝蒂與胡錦是台灣當年在邵氏走紅最重要的二位女星，貝蒂1981年息影後曾從事飲食業長達15年，她的姊姊、姊夫目前仍經營擁有35年歷史的老字號「紅屋牛排館」，由於疫情影響，紅屋牛排館已停業1個半月，台北3間店每月房租將近200萬，營運吃緊，直到這個月開始做便當外賣，才勉強應付部份房租。

70歲貝蒂防疫期間宅在家幾乎不出門，每天為自己精心準備早餐，想像置身五星級飯店享用餐點，生活充滿樂趣。提及這陣子三級警戒全台餐飲業經營艱困，貝蒂鼓勵大家共體時艱，「房租真的要良心減價，員工暫時用無薪假度過，不然老闆倒了、店收掉了，大家全都沒得賺」。

貝蒂昨天一早在桃園大崙國小接種首劑疫苗，完成後一度感覺暈眩，休息20分鐘狀況穩定才返家；她受訪提及目前台灣因疫苗數量不足造成民眾爭相接種，感覺猶如戰爭般可怕，「沒有疫苗每個人心裡都很害怕，打了二劑有抗體比較放心，但沒事還是別出門」，呼籲即便三級警戒放寛還是要盡量避免群聚。