義大利波隆那兒童書展日前落幕，今年台灣創作者共奪3項大獎，文化部指出，這創下台灣自1988年開始參賽以來的最佳成績。波隆那書展執行長帕索利（Elena Pasoli，暫譯）則應台北書展基金會之邀，線上分享對台灣童書繪本的觀察，大讚台灣自參展以來，向來都備受期待，「波隆那書展的獎項類別不少，而台灣創意登上了每個殿堂」

細數今年佳績，包含漫畫家阿尼默以《情批》獲拉加茲詩類別評審優選獎、繪本作家林廉恩以《HOME》獲拉加茲故事類首獎及藝術家卓霈欣以漫畫《樹冠羞避》獲SM國際插畫家大獎。

台北書展基金會監事、大塊文化董事長郝明義指出，台灣作者和出版人已參加波隆那書展32年，近年有越來越多台灣創作者入選，如2019年有9位藝術家入選，達到台灣入選人數高峰。而台灣作品、出版社近年分別於拉加茲獎、亞洲區最佳童書出版社獎項上，也曾獲獎項殊榮。

帕索利表示，自台灣在波隆那設立優雅的展位開始，主辦方每年都期待這展位背後的創意能量，而台灣出版社一直以來，都將最美好的寶藏帶到波隆那，「但我必須說，台灣過去的表現從未像近年這樣，展現如此豐沛、振奮人心的創意及藝術精神。」

回顧台灣自2015年起陸續獲頒拉加茲獎的成績，帕索利表示，從中看到令人驚嘆的成就，而拉加茲獎僅是台灣之光的一部分，另還包含最佳童書出版社、插畫展及SM國際插畫家大獎，波隆那書展的獎項類別不少，而台灣創意登上了每個殿堂。

帕索利觀察，台灣創作者得以征服評審的秘密在於，作品總是蘊含獨特的詩意，用色巧妙而不落俗套，並深知黑與白的視覺效果與力道。「同時，台灣繪本之所以迷人，是因為它們能帶領讀者看得更深，去探尋事物本身、背後及其延伸的意義，它們提供了多重的閱讀體驗，因此適合各年齡層的讀者。」

帕索利透露，近3年來波隆納插畫展的入圍者中，台灣藝術家每年都占了一成之多，「對他們大部分的人來說，波隆那是事業的跳板，我也希望波隆那能成為他們職涯中難忘而美好的一刻。」期待在不久的將來，台灣能給波隆那更多驚奇，並在明年於波隆納與台灣再度相會。