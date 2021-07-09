台中一名女子小芬（化名），到一間廟裡為生病的媽媽祈福，不料有性侵害前科的63歲黃姓乩童，收費4萬元後，要她全裸躺在神桌下3小時，且需連續36天作法事，黃男見有機有乘，自稱神明附身，伸出鹹豬手狂摸小芬大腿，進而性侵得逞，此案曝光後，台中地檢署將黃男依強制性交與強制猥褻罪起訴，並聲請法院從重量刑。

據了解，黃男曾因假藉宗教名義性侵女子，遭判刑13年，2017年11月假釋出獄後，在中市太平區一間宮廟當乩童，

2020年11月某日凌晨，見小芬到廟裡為生病的媽媽祈福，收了4萬元作為其母作法事，卻要小芬只穿內衣褲，並用沾血的毛筆，在她身上畫符，後來又要小芬全裸躺在神桌下方的小隔間3小時，而且要連續作法36天。

小芬返家後見母親身體好轉，對黃男深信不疑，隔天再到宮廟作法，不料黃男卻伸鹹豬手狂摸小芬的大腿，還稱「我是要看祭改效果，如果告訴別人，會害到別人，不能保證為媽媽作法的效力」，小芳只能咬牙任由黃男上下其手，黃男見小芬起疑，隨即恐嚇：「神明說不能半途而廢，不然媽媽沒救」，2天後，黃男得寸進尺，對小芬性侵得逞。

檢警偵察時黃男否認涉案，辯稱當時起乩，被神明附身，不知發生什麼事。台中地檢署認為，黃男出獄3年再犯案，利用女子對宗教信仰犯罪，調查後依強制性交與強制猥褻罪起訴，並聲明法院從重量刑。

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