國民黨質疑是否國產疫苗公司的人員早打了國外疫苗？疫情指揮官陳時中坦言，如果今天物流倉儲人員真的有人染疫，我們大概也是睡不著。網友表示，「3+11造成上萬人感染你就睡得著？」「講自己疫苗多厲害，然後打國外的」？

國民黨文傳會副主委黃子哲今（9）日質疑，根據疾管署6月21日公布施打疫苗版本，第二類中央地方防疫人員中，衛生單位第一線人員的備註包括「疫苗生產及倉儲物流人員」，是否國產疫苗公司的人員早打了國外疫苗？

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗生產及倉儲物流人員納入公費對象，是預防接種組在6月20日一致同意這些人員納入公費對象，他們類似第一線衛生單位人員。

指揮官陳時中表示，1～8類公費對象不是今天才出來的，大家想想看，如果今天物流倉儲人員真的有人染疫，和疫苗有關，事情也很嚴重，有這樣的情況，我們大概也是睡不著。當然我們認為這樣的風險低，但是檢驗封緘的人員風險就不一定了，先保護起來，運送上就不用太擔心。

黃子哲指出，衛福部2月8日公布的疫苗施打第一類醫事人員，原本估計45.5萬人，但根據最新統計，施打人數為62.5萬人；第二類中央地方重要防疫人員原本估計9萬人，最後打了22.8萬人。

對此，PTT網友表示，「對自己都沒信心還要指望別人對你有信心，真的是天方夜譚」、「以後就不要怪人民不打國產疫苗」、「3+11造成上萬人感染你就睡得著？」、「生產疫苗的先打國外三期認證疫苗」、「講自己疫苗多厲害，然後打國外的」？