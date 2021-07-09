國內外購、美日外援新冠疫苗逐步進入台灣，近期開始陸續施打，因目前疫苗施打率不佳，以及有不少長輩施打AZ疫苗後猝死。這讓國民黨立委陳以信看不下去直言，這波日本AZ疫苗施打後，已有342位國人不幸離世，他多次呼籲由政府和CDC，應先行給予受害者補償，之後政府再行代位求償，以減輕受害者家屬負擔。但CDC仍然不做調查和說明，令他質疑，蔡政府到底有沒有把人民的命放在眼裡？

國民黨立委陳以信。（資料照片）

陳以信9日在臉書發文表示，根據最新公佈統計數據，6月15日後打日本AZ疫苗的死亡通報率，再度攀升到百萬分之295，而7月1日後打美國Moderna疫苗的死亡通報率，僅微幅上升為百萬分之6，兩者差距高達49倍。

陳以信質疑，如果CDC仍堅持長者死亡通報率，會受到死亡背景值影響(陳以信認為，不至於有顯著性)，那CDC也必須解釋，為何受到相同影響的兩條曲線，竟然上升幅度有如此大區別。

陳以信坦言，這波日本AZ疫苗施打後，已有342位國人不幸離世，許多案例死因仍難確定，更多家屬基於自責，不願再傷害遺體，自願放棄解剖調查。他指出，這不代表死者不是疫苗受害者，只是家屬不願追究下去，這也凸顯出現行政府作法錯誤。

陳以信提到，針對新冠疫苗受害的救濟程序，舉證責任不該放在受害者身上，政府應將舉證責任倒置，規定只要施打疫苗後一定時間內死亡，不論原因均先列為疫苗受害者，之後才由政府負舉證責任，排除明顯非因施打疫苗而死的案例（如車禍或有其他明確原因而致死），並由政府先行給予受害者補償，之後政府再行代位求償，減少受害者家屬負擔。

最後，陳以信強調，每條人命都是命，政府必須重視負責，他公開反應此事多時，CDC仍然不做調查、說明，令人質疑這個政府，到底有沒有把人民的命放在眼裡？