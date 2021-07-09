有些男人交往前後態度差太多，傷透女友的心。星座運勢網站「星座漫畫」點名，水瓶座、射手座、雙子座的男人最容易成為渣男，他們在追求過程非常溫柔體貼，百般呵護，但是交往後態度就會立刻轉變，明顯變得冷淡又自私，讓情人覺得非常心寒。

▍第三名：雙子座

雙子座好奇心強，總在追求新鮮感，如果膩了就會馬上想要拋開，他們在感情中也是如此，非常的喜新厭舊，追求的過程非常溫柔、體貼，但追到手後態度立刻大轉變，因為他們見一個愛一個，很難滿足於一段穩定的感情中，他們就是典型的花心大蘿蔔，傷透了每個交往對象的心。

▍第二名：射手座

射手座的男人行動力強，面對喜愛的事物充滿熱情，當他遇到喜歡的人，會立刻展開熱烈的追求，無論是溫馨接送情，還是送禮物、請吃飯，全部都做得心甘情願。他們很享受曖昧時的甜蜜，但交往後卻會因為穩定的感情關係而失去熱情，追到手後態度變得忽冷忽熱，也不願意在朋友面前公開關係，在女友眼中是個實實在在的渣男。

▍第一名：水瓶座

水瓶座的男人很自我，做事完全只顧自己開心，不管其他人的想法，是許多人心目中渣男最多的星座。當他遇到喜歡的人，會費盡心思追求，看起來很貼心又很有耐心，但是等到兩人真的順利在一起，他又會顯露出自私的本性，變得很不體貼，甚至態度會開始明顯變得冷淡，他們交往前後的態度差異太大，往往傷透另一半的心。