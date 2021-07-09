屏東縣疫苗施打截至9日，70、69歲(原住民59、60歲)以上長者、公私立幼兒園及立案課後照顧中心教職員共計接種2萬9437人，疫苗使用率高達100％。屏縣府表示，10日起至13日，將為65歲至68歲(原住民55至58歲)長者施打，請符合資格民眾接到通知後前往注射站。

屏縣府提醒，為達到施打年齡層逐漸下修原則，這一波施打疫苗對象為65歲至68歲，之前多次公告，沒有來施打的長輩，請至公費疫苗預約平台登記施打意願，另行安排時間。

縣府指出，連日天氣晴朗加上縣府宣導，民眾接種意願提高，此次70、69歲民眾總計有1萬6116人完成施打，施打率達77％，創下連續幾波施打以來最高紀錄。

下一波施打自10日展開，縣府規畫13日前完成68歲至65歲以上(原住民55至58歲)長者施打疫苗接種，全縣有4萬5500人符合資格，醫護團隊假日不休息，全力投入施打作業。

其中屏東市、潮州、東港、內埔、萬丹等5個鄉鎮市，因人數較多，施打4天；枋山、車城、滿州及8個原住民鄉，人數相對較少，施打日期安排在10、11日，用2天時間集中施打完畢，其他鄉鎮施打站則是開放10日至12日，3天為民眾施打疫苗。

另外，公費疫苗登記預約平台已開放第九、十類民眾登記施打意願，中央將依此做為撥補疫苗數量依據，民眾除可上網預約登記外，縣府也推出「屏東貼心」協助服務，縣民可以攜帶身分證及健保卡到各戶地政事務所、稅務分局、衛生所以及各鄉鎮市公所，有專人服務，其中戶地政事務所、稅務分局、衛生所等縣府單位假日也不休息，照常服務。

屏東縣長潘孟安提醒，符合資格民眾先意願登記，完成後等候簡訊通知，再上網預約時間及地點，並按時段去指定地點施打，希望鄉親踴躍登記施打，提升群體保護力。