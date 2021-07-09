為勾勒高中職畢業生職涯發展及就業態樣，提供個人端職涯探索與定位，勞動部勞動及職業安全衛生研究所針對高中職畢業生職涯發展及就業態樣進行研究，透過相關勞動行政資料數據分析，探討高中職畢業勞動人口之就業態樣，研究發現高職畢業生從事全職工作的比例相較於高中畢業生為高，且工作期間較為持續及穩定。勞安所經由比對103至106學年高中職畢業生的學籍資料與勞保資料，資料顯示，高中生與高職生選擇升學的比率為92％與75％。未升學的高中生與高職生，分別有36％與77％曾經有就業紀錄，且多投入批發及零售業（26.30％）、住宿及餐飲業（21.20％）、製造業（17.16％）等行業。

比較高中及高職全職工作者的樣態，高中與高職畢業生第一份工作如為全職工作，持續工作時間分別約10個月與13個月。最近一份工作如為全職工作，持續工作時間分別約12個月與17個月，結果顯示，高職生在工作穩定度上優於高中生。

另外，在薪資方面，高中職畢業生的平均薪資並無太大差異，以103年高中職畢業生為例，第一份工作與最近一份工作平均薪資約2萬2千多元與2萬4千多元。 勞安所指出，經由觀察高中職畢業生直接就業者的勞動資料，可發現高職畢業生從事全職工作的比率相較於高中畢業生為高（高中與高職畢業生的第一份工作為全職的比率分別為52％與70％，而最近一份工作為全職的比率分別為63％與84％）。

高職生畢業後至找到第一份全職工作，平均需要8個月（其中以家政群、化工群最快），而高中生平均需要15個月才能找到第一份正職工作，兩者的差距長達半年，顯見對於較無專業技能的高中生來說，要找一份全職工作是相對比高職畢業生困難。

另外，研究也發現，未就學高職畢業生中，除餐旅群、工業群，從事與所學領域相關的住宿餐飲業、製造業工作，比率較高外（分別為35％、25％），其餘職群大多數進入了批發零售業及住宿餐飲業等行業。 勞安所表示，高職生就學階段的技能培訓，有助於他們找到全職工作。另外，高中職就業者於畢業後第四、五年投保薪資上升趨緩，顯示薪資成長遇到障礙，建議高中職畢業生於累積一定工作年資後，仍要持續進修，並可透過企業及政府提供的職業訓練來提升技能，增加薪資的成長空間。