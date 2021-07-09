熱帶風暴艾爾莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。艾爾莎挾帶狂風豪雨肆虐佛羅里達州後，在美國東岸繼續朝北移動。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，今天下午連串大雷雨在紐約市和周圍地區累積降雨量達25至100毫米，「造成部分地區洪水氾濫」。

法新社報導，地鐵乘客將曼哈頓（Manhattan）北方第157街地鐵站月台淹水的影片張貼到推特（Twitter ），片中可見數名通勤乘客跨越水深及腰的一池黑水才能抵達月台。

紐約大都會運輸局（MTA）局長費恩柏格（Sarah Feinberg）今天在記者會上表示：「一號線和Ａ線受到明顯影響，車站淹水情況嚴重。」

紐約一些主要道路也暫時關閉，包括在布朗克斯區（Bronx），造成交通中斷。紐約警察在推特發布汽車駕駛遇水受困影片。

美國國家氣象局警告，艾爾莎正從佛州北上，帶來的豪雨預計9日上午抵達紐約，屆時可能再度出現淹水情況。