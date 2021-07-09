麗寶樂園吉祥物示範安全社交距離。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

配合疫情微解封，麗寶樂園渡假區建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，為確保遊客與消費者防疫安全、落實「防疫5＋1」高規格防疫措施，同時也自主規劃零接觸入園預約系統，13日起至31日止，陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5％，首日已預約800位，佔總開放人數2.3％。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，渡假區建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，為確保遊客與消費者防疫安全、落實「防疫5＋1」高規格防疫措施，包括創新採用零接觸線上預約購票入園、人流控管與監測、員工自主健康管理、執行入園安全措施、加強場域消毒、社交距離、員工自主健康管理等措施，讓遊客在最安心安全的環境重返日常生活與休閒娛樂活動。

自5月20日全國三級警戒而關閉近2個月的麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪，將在7月13日正式對外開放；而麗寶福容大飯店、賽車旅店、麗寶Outlet Mall主題餐廳與美食專區將配合微解封餐飲指引，有條件的開放內用。

全渡假區為了提高防疫規格，特別設置多個「國家級智慧防疫門」，一踏入防疫門即開啟AI人臉追蹤，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作，使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒，另外自主規劃零接觸入園預約系統，7月13日至31日止，陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5％，確保防疫安全，首日截至下午3時，已預約800位，佔總開放人數2.3％。

而在休園期間，園區更進行年度保養與所有遊樂器材的維修工作，包含搶救地心、音速迴旋、採礦飛車、魔法風琴師等，皆已為7月13日開園做好各項準備，其他則依照中央流行疫情指揮中心規範為主。