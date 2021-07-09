全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」，7月13日上午9點將正式開園。(義大世界提供／林雅惠高雄傳真)

中央宣布適度鬆綁三級警戒，部分場所微解封，高雄市長陳其邁9日宣布，經專家會議決議，餐廳暫仍不考慮開放內用，要再觀察，旗山老街店家在市長宣布前，就已自主性決定不開放內用，店家代表許枝茂說，店家都希望顧客維持外帶方式，開放內用「弊大於利」，對疫情及經濟都沒幫助。

旗山老街店家代表許枝茂表示，老街許多店家擔憂微解封後人潮變多，無法過濾遊客來源，如果開放內用，非使用一次性餐具就要多次消毒，若使用一次性餐具又須顧慮垃圾處理問題，諸多考量，店家仍希望降到二級警戒後，再開放內用。

此外，旗山天后宮主委葉冠億表示，由於旗山天后宮參拜的信眾很多，不定時有北部進香團會香，考量安全問題，目前仍維持現有防疫管制，暫不對外開放入內參拜，待7月26日後再視情況而定。

而全台唯一希臘情境式主題樂園「義大遊樂世界」，7月13日上午9點將正式開園，重新迎接遊客到訪，對應微解封，樂園現場更將防疫規格提高，全面採取零接觸購票（現場QR code購票、網路購票），配合中央規定微解封不開放戲水原則，開放限定戶外遊具設施及戶外定點遊行表演，單一進出口及全園區人流總量管制，遊具降載，採梅花座，搭乘前後以酒精消毒，入園須全程戴口罩、實名制登記及量體溫，要民眾玩得安心又安全。

另藤枝國家森林遊樂區將實施遊客人數管制及實聯制，維持三級警戒前500人，且入園前需全程戴口罩並避免戶外10人及室內5人以上群聚，及維持室外1公尺及室內1.5公尺的社交距離。