近一個月在阿茲海默症新藥獲得核准，帶動市場信心修復，加上部分資金開始尋求往營運穩健的產業布局，支持近期生技醫療類股表現，近一月NBI生技指數漲近8％、MSCI全球醫療保健指數上漲3.48％，連帶生技相關基金表現不俗，近一個月來看全數繳出正報酬成績，表現最佳的群益那斯達克生技漲幅為8.24％，保德信全球醫療生化、安聯全球生技趨勢也都有7％以上表現。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪表示，隨著美國疫苗接種過半、歐洲也加速接種作業下，疫苗覆蓋率的提升令經濟重啟計劃持續推進璇還股與價值股近期表現仍偏強勢。後市來看，在經濟及基本面料逐步進入高原期階段，類股輪動及波動可能加大，不過生技醫療股則可望因其防禦、價值特性而吸引資金配置，加上生技股在新藥研發上傳出佳音，也點燃投資氣氛。

生技產業創新動能不絕，不只反映在新藥上，包括醫材、基因療法等也都持續進展，因此題材面上不虞匱乏。加上人口老化趨勢下，對於用藥及醫療服務的需求看增，產業成長性長期看好，建議不妨善用生技相關ETF來佈局，一網打盡生技醫療產業投資商機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，儘管過去市場在反映經濟復甦的題材下，循環型類股如金融、原物料、工業等，然隨著低基期的優勢逐漸退去，市場料開始重新檢視企業營運的實際狀況來評估後市，醫療保健類股營收及獲利穩健的特性可望浮上檯面，近期也可觀察到資金風向已出現轉變，資金開始回流醫療保健類股，在資金關注之下，類股潛在表現值得期待。