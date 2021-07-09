大陸寶鋼8月盤價9日傍晚開出，一如市場預期全面開平盤，以穩定市場信心。對於寶鋼盤價連續二個月開平盤，中鋼董事長翁朝棟表示，寶鋼平盤有助穩住市場信心，也讓第三季傳統淡季顯得淡季不淡。他認為，在目前的市場氣氛中，第三季保持穩健最好，蓄積第四季樂觀向上能量。

中國大陸鋼價在5月中下旬開始下跌一個多月後，終於在上週出現止跌反彈訊號，尤其在嚴格減產令的執行下，已傳出中國鋼廠陸續接到約談，甚至華東鋼廠因減產不力遭到勒令拆除高爐的執行令。

翁朝棟認為，中國減產執行力道增強，加上降低出口量能，有助於亞洲鋼市穩定，但其市場還在調整中，穩健踏實是最好的方式，寶鋼盤價持平也讓第三季傳統淡季出現不淡的風向，有利於第四季傳綱旺季被樂觀期待。

至於亞洲市場變動，翁朝棟表示，目前以東南亞較不穩定，尤其是越南市場因俄羅斯熱軋低價成交，造成市場信心受到影響，鋼價持穩也有壓力。但俄羅斯價格在短暫下跌後沒有再跌，預期續跌空間有限。

翁朝棟強調，第三季市場表現「穩建最好」，且以目前的供需來看，第四季可以樂觀看待。

越南河靜鋼廠則表示，在中國大陸政府關切鋼價下，寶鋼盤價持平可以理解，尤其在減產整理之際，此時平盤最為妥當。

至於寶鋼盤價是否影響二家鋼廠下週開出新盤價走勢，中鋼與河靜不約而定表示，目前還沒有討論，待下週看中國大陸、亞洲及歐美市場行情狀況，與原料變動情況而定。