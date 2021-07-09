大陸女星趙薇一出道就以電視劇《還珠格格》女主角小燕子，紅遍全亞洲，成為近代頂流女星之一，之後的戲劇作品也都有亮眼成績；近年趙薇工作重心放在綜藝和副業投資上，45歲已是一名成功女強人，最近她曬出一張連眉毛都沒畫的素顏照，逆齡自信模樣仍魅力十足。

今（9）日中午趙薇在IG更新近況，分享一段引述自大陸知名作家錢鍾書的話，「洗一個澡，看一朵花，吃一頓飯，假使你覺得快活，並非因為澡洗得乾淨，花開得好，或者菜合你口味，主要因為你心上沒有罣礙」；她疑似是藉由這段話向自己自信喊話，因為近年她在工作上的好成績，總無法蓋過外界對她婚姻的流言蜚語。

45歲趙薇素顏模樣，有網友驚呼超逆齡。(圖/ 摘自趙薇IG)

而趙薇附上一張素顏自拍照，將一頭中分長髮編成兩條辮子，水汪汪大眼睛盯著鏡頭，45歲的她皮膚狀況還是保養得相當好，甚至連許多女人最在意的眉毛她都沒有畫，完全沒上妝也散發極度有自信的氣場，宛如當年21歲那個天不怕地不怕的小燕子。

不少網友都很認同趙薇分享的那段話，但大多數人都被她45歲素顏狀態驚呆，紛紛讚嘆「我薇姊，素顏能打啊」、「女王大人」、「狀態真好，期待妳的新作品」、「薇姊是不是又瘦了，看起來又白了一點」、「這樣的心境多難得，這樣的瞬間多迷人」。