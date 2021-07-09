台北市環南市場事件，台北市長柯文哲認為遭到「設局」，並且猛打民政黨政府。媒體人吳子嘉表示，現在約700人因染疫喪命，結果大家卻是好官我自為之；總統蔡英文面臨危機而不自知，這才是真正最大的問題。

美麗島電子報董事長吳子嘉8日在《關鍵時刻》節目中表示，經濟部長王美花2日去環南市場站台，就是以壯行色，而三個大咖搭了一個台子，讓在地立委好好發揮。柯P到現場才發現被設局，立委林昶佐當時設計的角色，是為萬華人發聲，發聲的對象就是柯P，林昶佐說他要發脾氣。吳子嘉直指，民意代表不能講這句話，為民服務是沒有脾氣的，就是做牛做馬，所以一開口就被人家吐槽，再爆出他迎接衛福部長陳時中到場時，弓背哈腰的樣子，不像立法委員、不像個監督者。

吳子嘉認為，柯文哲也發現一個很重要的道理，只要把國民黨邊緣化。柯P就變成唐吉訶德，挑戰風車，一個人跟魔鬼獨鬥，單挑民進黨對柯P聲勢有多補。這裡有一個基礎論述，到哪裡都可以通，就是有近700多個同胞因染疫犧牲性命，柯P每天只要唸這一句，大家嘴巴就閉起來了。

主持人問，民進黨說就是台北市沒管好，疫情才大爆發。吳子嘉回應表示，疫苗買了不就好了，民進黨現在為什麼要買疫苗、為什麼要買BNT呢？為什麼要尊重代理商呢？又為何6個月前不願意尊重呢？這個邏輯不通。民進黨自己現在的行為，跟當時的行為是衝突的，比如現在從總統開始主張打疫苗，而這也跟6個月以前的主張是矛盾的，柯P抓著矛盾就拚命猛打。

吳子嘉指出，現在執政黨若再被猛打下去，民進黨2022年地方選舉必敗無疑。當年太魯閣號出軌事件，只有一個部長下台，現在卻約700人因染疫喪命，這還不包括AZ疫苗這個問題，結果大家是好官我自為之。所以蔡英文的問題，是面臨危機而不自知，這才是真正最大的問題。