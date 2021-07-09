吳春山拍攝的主角就是經常在寶雲寺對面、台中市議會前園道生態池出現的白鷺鷥。（吳春山提供／盧金足台中傳真）

麗明營造董事長吳春山今年農曆期間則受邀到由公司興建，位於市政路「法鼓山-寶雲寺」展出35幅「我的鳥朋友」攝影作品供信眾觀賞。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山捕捉到許多珍貴的剎那畫面，自娛娛人，也樂於分享。（吳春山提供／盧金足台中傳真）

投入台灣老樹救援，也是興建台中國家歌院、故宮南院等重大公共建設的麗明營造董事長吳春山，熱愛拍照，手機鳥照片超過萬張，受將接掌台北市警察局長的台中市警局長楊源明、台中榮總院長陳適安關注，吳春山各捐50張「我的鳥朋友」攝影作品給台中市警察局展覽，85張作品給台中榮總。

巧合的是，吳春出拍攝的鳥類，有展翅高飛吉兆，捐贈給台中市警局在走廊展出的作品，即傳出高層屬意楊源明出任首都局長，此外，吳春山捐贈三座臨時急診室給台中榮總，還以他營造專業施作急診室空間工程。

吳春山說，楊源明告知市警局有許多廊道可供展覽，他即在警察節前送50幅「我的鳥朋友」攝影作品，市警局也完成布置，美化警局增加文化藝術氣息。

台中榮總將整個醫院布置如大型藝廊，讓原本緊張、冰冷的空間有了溫馨的氛圍，吳春山指出，所捐的85幅鳥朋友作品，從七月一日起展到月底，展出結束後，分送各科病房懸掛。

他說，展出的主角就是經常在寶雲寺對面、台中市議會前園道生態池出現的白鷺鷥，這白鷺鷥應該有兩隻，但有隻頭上有長兩支羽毛的應該有很強的排他性，很難拍到兩隻同框的畫面，由於牠們出現的時間並不確定，所以每張照片呈現的光影景象就會不一樣。

吳春山繼去年初在「臻品藝術中心」個人第一次手機攝影公益展創下展出88幅完銷紀錄後，年底又在「新藝藝術中心」和逢甲EMBA同學公益聯展，我展出的12幅手機作品，也全部被愛心人士收藏。

今年的農曆期間吳春山受邀到由公司興建，位於市政路「法鼓山—寶雲寺」展出35幅「我的鳥朋友」攝影作品供信眾觀賞。

拜科技之賜，智慧型手機除易於攜帶，拍照效果不輸相機，吳春山表示，因此讓他多了一項拍照興趣，捕捉到許多珍貴的剎那畫面，自娛娛人，也樂於分享，沒想到還獲得不少知音伯樂