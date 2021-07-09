彰化地檢署結合榮譽觀護人協進會等多個民間團體，辦理首波防疫紓困活動，盼為司法保護關懷對象及時送暖，緩解疫情帶來的生活衝擊與壓力。（彰化地檢署提供／謝瓊雲彰化報導）

5月19日全台進入防疫三級警戒，許多工商活動受到限制，重創民生經濟，許多司法搞戶對象也屬於社會弱勢族群，彰化地檢署9日結合民間團體辦理司法保護紓困，率領檢察官團隊偵辦台鐵太魯閣號出軌案，而聲名大噪、備受全國矚目的「鋼鐵女檢長」俞秀端也親自出席紓困活動，成為調任彰化地檢署2個月後首度公開亮相。

彰檢「抗疫關懷‧暖心有愛」首波防疫紓困措施，結合眾多民間團體之力，盼能全力協助受保護管束人、更生人、馨生人渡過疫情難關，攜手抗疫。

包括中華民國榮譽觀護人協進會聯合會，向彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會購買米「希望之稻」100包，彰化縣榮譽觀護人協進會則購買泡麵100份(共50包)，彰化縣榮譽觀護人協進會理事長吳金蘭更自掏腰包購買口罩100盒，彰化和美龍華慈惠堂提供餅乾、飲料、罐頭及醬油等民生用品，將分送給司法保護關懷對象，並提供急難救助金，以緩解疫情所產生的生活衝擊與壓力。

彰檢指出，秉持法務部指示，以「加快、加強、加碼」為核心原則，落實行政院「全國一心、守住疫情、紓解困境」之宣示，結合民間資源，三會通力合作，司法保護一條心，攜手防疫向前行，透過大家合心合力，協助司法保護關懷對象暫緩經濟困境，讓他們能產生希望感，激發持續努力，堅持下去的動力，相信總有一天，能雲開見日。